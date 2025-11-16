不適切な党員登録問題などを受け活動を休止していた、自民党の田畑裕明衆議院議員の企業後援会は、きょうの会合で活動休止を継続することを決めました。田畑議員の企業後援会「響裕会」は、無断、架空の党員登録問題を受けて活動を休止していました。きょう、後援会は富山市内で会合を開きました。会合は一部を除いて非公開で行われ、別の後援会の会長を務める馬瀬大助さんが、新たに響裕会の会長も兼ねることを決めた上で、引き続