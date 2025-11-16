東京モノレールは、「東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム」を11月14日から2026年2月28日まで実施する。沿線施設を巡り、公式キャラクター「モノルン」から託された手紙の暗号を解く設定で、「キキのルート」と「ララのルート」の2本構成とした。「キキのルート」は浜松町駅から、「ララのルート」は羽田空港第2ターミナル駅からスタートとなる。難易度は初心者向け。キットは巾着と謎解き冊子、クリップペン、テ