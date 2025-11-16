ルフトハンザ・ドイツ航空とSIXTは提携し、ファーストクラス専用リムジンサービスを提供する。ルフトハンザ・ドイツ航空では、ファーストクラス利用者とHON Circle会員を対象に、フランクフルトとミュンヘンで移動サービスを提供している。SIXTは、フランクフルトとミュンヘンで40台の車両を使用して輸送を担う。車両には両社のロゴのほか、「Lufthansa Shuttle Service」の文字が描かれている。これにより、幅広いプレミアム車両