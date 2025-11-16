スターフライヤーは、「TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World JET」のコラボツアーと機内企画を、11月5日から2026年4月30日まで実施している。ツアーは、往復航空券とホテルがセットになっているほか、アクリルチャームセットやフライトタグなどの限定ノベルティが付いている。出発期間は11月7日から2026年3月31日まで。特別デザイン機への搭乗は確約しない。内容やノベルティは変更となる場合がある。機内では、