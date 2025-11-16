現職と新人の一騎打ちとなっている真室川町長選挙は、きょう投開票が行われます。投票は一部を除き、午後７時まで行われます。 真室川町長選挙に立候補したのは、届け出順に、現職で3選を目指す新田隆治さん（69）と、新人で前の町議会副議長の小松健弥さん（61）の2人です。 午後４時現在の推定投票率は、27・56パーセントとなっています。 選挙管理委員会によりますと、真室川町のきょう現在の有権者数は5605人です。