大阪の大丸梅田店で１４年にわたり営業してきた「ハンズ梅田店」が１１月１６日で閉店します。大丸梅田店の１０階から１２階の３フロアで営業を続けてきたハンズ梅田店。ＪＲ大阪駅の再開発に伴い、２０１１年に当時、関西最大級の店舗としてオープンしました。しかし、来年４月に大丸梅田店の１０階から１５階が「ＬＵＣＵＡ ＳＯＵＴＨ」となることが決定したため、ハンズ梅田店は１６日、最後の営業日を迎えることになり