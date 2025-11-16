全国各地の鍋料理が集まりその味を競う「令和鍋合戦」がきょう天童市で開かれ、多くの人で賑わいました。 【写真を見る】天童市のグルメイベント「令和鍋合戦」投票で決まる”鍋将軍”に輝いたのは…？ 「用意は良いか！いざ出陣～！」 今年で31回目を迎えた天童市のグルメイベント、令和鍋合戦。富山湾でとれた紅ズワイガニをぜいたくに盛りつけたカニ鍋に、 ジューシーな鴨だんごと旬のセリの相性がバツ