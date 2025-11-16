◇侍ジャパンシリーズ2025韓国ー日本(16日、東京ドーム)前日の試合で、手首に死球を受けた侍ジャパンの西川史礁選手。練習前に韓国のイ・ホソン投手が通訳を伴って、西川選手のもとへ近づいていきました。死球を当てたことを謝罪していたようで、ボールが当たった箇所をさするなど、和やかな雰囲気で会話が交わされていました。西川選手も報道陣から様子を聞かれ、「大丈夫です」と笑顔を見せていました。