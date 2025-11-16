熊本市のポケモンカードの無人販売店に侵入しポケモンカードを盗んだとして、男子高校生を含む5人が逮捕されました。窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、15歳の男子高校生や19歳の男ら、合わせて5人です。14日午前1時半ごろ、熊本市中央区にあるポケモンカード無人販売店に侵入。店内にあったカード1箱、約15万3000円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察は5人の認否を明らかにしていませんが、店によりますと、商品ケー