玉鷲（下）をはたき込みで下した大の里＝福岡国際センター大相撲九州場所8日目（16日・福岡国際センター）ただ一人全勝の横綱大の里は玉鷲に攻め込まれたがはたき込み、8連勝で勝ち越した。横綱豊昇龍は宇良を足取りで退け、6勝2敗とした。大関琴桜は平戸海をすくい投げで下して3勝5敗。新関脇安青錦は王鵬との関脇対決を渡し込みで制して1敗を守った。王鵬は3勝5敗。両小結は高安が5勝目、隆の勝が2勝目を挙げた。大の里を1