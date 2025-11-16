2025年10月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。朝ドラ部門の第1位は――。▼第1位朝ドラ｢ばけばけ｣のモデル､ラフカディオ･ハーンと18歳下の小泉セツが出会ってすぐ事実婚状態になったワケ▼第2位1年で失踪､3年で離婚したはずが…｢ばけばけ｣モデル･セツの"最初の夫"が14年も"婿養子"のままだった理由▼第3位一緒に海水浴に行くほどの大親友だったのに…小泉八雲と｢ばけばけ｣で吉沢