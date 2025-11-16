11月16日、京都競馬場で行われた12R・ドンカスターカップ（3歳上3勝クラス・ハンデ・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ガイアメンテ（牡4・栗東・須貝尚介）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にアウフヘーベン（牝5・栗東・高橋亮）、3着に2番人気のセブンマジシャン（牡5・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは1:45.6（良）。【天橋立S】C.デムーロが本日の4勝目…トリポリタニアで人気に応える今年の119勝目とリーディン