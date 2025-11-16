11月16日、京都競馬場で行われた10R・天橋立ステークス（3歳上3勝クラス・ハンデ・ダ1800m）は、C.デムーロ騎乗の1番人気、トリポリタニア（牡3・栗東・上村洋行）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に2番人気のテスティモーネ（牡3・栗東・大根田裕之）、3着にメイショウズイウン（牡3・栗東・本田優）が入った。勝ちタイムは1:49.4（良）。【黄菊賞】C.デムーロ流石の騎乗で6番人気ノチェセラーダがV変幻自在の騎乗C.デムーロ騎乗