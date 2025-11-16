【モデルプレス＝2025/11/16】元モーニング娘。でタレントの小川麻琴が16日、自身のInstagramを更新。留学生活を開始することを報告した。【写真】38歳の元モー娘。留学先での最新ショット◆小川麻琴、留学生活開始へ小川は「昨日、無事に留学先の国へ到着しましたぁ」とし、海辺で撮影した写真を公開。「めちゃくちゃ天気もよく初日からただただ最高ー」と明かし、「またちょこちょこ様子も載せていきますね」と具体的な場所は明