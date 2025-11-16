女優の広瀬すず（27歳）が、11月15日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。RADWIMPS・野田洋次郎と「付き合ってる」と思っている俳優について語った。RADWIMPSの新曲「筆舌」のMVに広瀬すずが出演した関係で、RADWIMPS・野田洋次郎が番組のゲストとして登場。広瀬はもともと高校生のときに、「五月の蠅」という楽曲で野田のことを知っており、その後、野田と親交のあるリリー・フランキーを介