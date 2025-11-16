◆皇后杯・全日本女子サッカー選手権▽２回戦静岡ＳＳＵボニータ５―１山梨学院大（１６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）２回戦が行われ、静岡ＳＳＵボニータ（なでしこリーグ１部）が山梨学院大（関東７位）を５―１で下した。成長株のＭＦ三輪玲奈（２４、磐田東高―静岡産業大出）が８８分間を走り回った。得点こそ奪えなかったが、ドリブル突破などで何度もチャンスメーク。後半４２分には惜しいシュートも放った