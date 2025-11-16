◆大相撲九州場所８日目（１６日・福岡国際センター）東前頭４枚目・玉鷲（片男波）は、連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）にはたき込まれ、４１歳の誕生日に、今年の名古屋場所に続いての金星はならなかった。左の強烈なおっつけで頭をつけて出て行き、右のど輪で横綱をのけぞらせたが、土俵際で回り込まれた。この日で幕内出場回数が浅香山親方（元大関魁皇）を抜き、史上単独２位の１４４５回となった。連日の横綱戦で沸