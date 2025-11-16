◆大相撲九州場所８日目（１６日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭３枚目・宇良（木瀬）を足取りで退け、６勝目を挙げた。連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭４枚目・玉鷲（片男波）をはたき込み、勝ち越し、単独首位を堅持した。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）をすくい投げ、３勝目とした。安青錦（安治川）と、王鵬（大嶽）の関脇同士の一番は、安青錦が渡し込