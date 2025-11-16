元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が16日、フジテレビ系「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に生出演し、台湾有事を巡る高市早苗首相の答弁を受け、SNSに挑発的な投稿を行った中国の駐大阪総領事に対する毅然とした対応を政府に求めた。高市首相は7日の衆院予算委員会で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と答弁した。存立危機事態の認識は、集団的自衛権の行使ができることを意味することから、