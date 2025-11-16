現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が16日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演し、大谷翔平投手（31）らドジャース3選手のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）招集について言及した。大谷は来年3月のWBCについて「WBCに関してはまだ、球団を通してというか、個人間ではやりとりができない。球団とどうなるかというのを、まずは連絡を待っている