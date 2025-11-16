「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１６日、東京ドーム）韓国との強化試合２試合目は岡本和真内野手がスタメン落ちとなった。１５日も１打席で交代。試合前練習はフリー打撃など通常通りに行ったことから、アクシデントではないとみられる。また、岡林もベンチスタート。１５日に死球を受けていて、この日はティー打撃を行ったが、フリー打撃は行わなかった。試合開始は１９時の予定。日本のスタメン