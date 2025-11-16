ソフトバンクの木村大成投手（22）が16日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、20万円増の年俸590万円でサインした。（金額は推定）◆ソフトバンク支配下選手の契約更改一覧はこちら4年目の今季はファームで36試合に登板し、3勝2敗、防御率2・15をマーク。フレッシュオールスターにも出場し、登板こそなかったが1軍に出場選手登録された。成長を実感した1年に木村大は「1軍に登録させてもらったこと