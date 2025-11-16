◆明治神宮野球大会・高校の部九州国際大付高6×―5山梨学院高（16日、神宮球場）頼れるリードオフマンが、優勝候補からのサヨナラ勝ちを呼び込んだ。1点を追う9回1死だ。九州国際大付高の牟禮翔（2年）が身長194センチでプロ注目?二刀流?右腕の山梨学院高・菰田陽生（同）の直球を捉えて、鋭い打球を左前へと運んだ。◆今大会の途中経過、トーナメント表はこちら「やっぱりいい投手なので、打ってやろうという気持ちだ