16日午後、愛知県弥富市の近鉄弥冨駅で、男性が回送列車と衝突し、病院に搬送されました。警察と消防によりますと、16日午後3時半ごろ、近鉄四日市発富吉行きの回送列車が弥冨駅のホームの線路で60歳の男性と衝突しました。男性は腕にケガをしたとみられ、病院に搬送されましたが、命に別条はないとみられています。列車の運転士らにケガはありませんでした。近鉄によりますと、運転士は線路上にいる男性を発見し、