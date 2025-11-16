◆明治神宮野球大会・大学の部立命館大7―2明大（16日、神宮球場）西武からドラフト1位指名を受けている明大の小島大河捕手（4年）は、準々決勝で立命館大（関西2）に延長10回、タイブレークの末に敗れた。4打数無安打と本来の力を発揮できず悔しい幕切れとなり「チームとしては日本一を目指していたので、負けたのは悔しいが、仲間で最後まで戦えてうれしかった。うれしい思いも、悔しい思いもたくさんした。自分が成長し