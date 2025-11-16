＜三井住友VISA太平洋マスターズ最終日◇16日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞今大会がプロデビュー戦の中野麟太朗（早大4年）は「73」とスコアを落とし、トータル3オーバーの49位タイに終わった。本人が何より悔やんだのは終盤のプレー。上がり2ホールの連続ボギーを「許せない」と悔しがった。【写真】大型ルーキー・中野麟太朗のドライバースイングほろ苦いデビュー。そんな言葉がぴったりくるよ