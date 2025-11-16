＜三井住友VISA太平洋マスターズ最終日◇16日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞5打リードで最終日を迎えた金子駆大（かねこ・こうた）が「68」をマーク。パー70におけるトーナメントレコードを更新するトータル17アンダーで今季2勝目を飾った。この優勝で生源寺龍憲を抜いて賞金ランキングトップに浮上。「残り3試合でもうひとつ勝って、賞金王になれるように頑張ります」と決意を口にした。≪写真≫