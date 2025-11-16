◇バドミントン 熊本マスターズジャパン2025 (11日〜16日、熊本県立総合体育館)バドミントンの熊本マスターズは16日、各種目の決勝が行われました。男子シングルスでは奈良岡功大選手と西本拳太選手の日本人対決。昨年のパリオリンピック代表でもある両者は2-1(21-11、10-21、21-15)で奈良岡選手が大会を制しました。男子ダブルスでは山下恭平選手と緑川大輝選手のペアがキム ワン ホ選手とソ スン ジェ選手の韓国ペアに1-2(22-20