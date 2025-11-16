◇全日本体操種目別選手権（2025年11月16日群馬・高崎アリーナ）種目別の決勝が行われ、平行棒は川上翔平（22＝徳洲会体操クラブ）が、連覇を達成した。10月の世界選手権（ジャカルタ）で個人総合3連覇の橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）、種目別平行棒銀メダルの角皆友晴（19＝順大）、パリ五輪3冠の岡慎之助（22＝徳洲会体操クラブ）の男子代表3人を抑えた。インドネシアに向かう世界選手権代表チームを、