◇ソフトボールJDリーグプレーオフ最終日決勝（2025年11月16日東京・ジャイアンツタウンスタジアム）年間女王を決める戦いが行われ、レギュラーシーズン西地区1位のトヨタが、同東地区2位のビックカメラ高崎を4―2で下して3連覇を果たした。先制2点適時打を放ったトヨタ・石川恭子内野手（29）がMVPを受賞。前日に続いて先発したビックカメラ高崎・上野由岐子投手（43）は4回1/34失点で降板した。上野は130球完投した