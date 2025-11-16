明大―帝京大試合終了間際、ペナルティートライで再逆転し喜ぶ明大フィフティーン＝秩父宮ラグビーの関東大学リーグ対抗戦は16日、東京・秩父宮ラグビー場で行われ、5季ぶりの優勝を狙う明大が帝京大に21―17で競り勝ち、5勝目（1敗）を挙げた。全国大学選手権4連覇中の帝京大は4勝2敗となった。明大は0―10の後半にプロップ田代のトライなどで逆転。終盤に14―17とリードされたが、終了間際にペナルティートライで再逆転し