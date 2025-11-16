「レイセオン・ホーカー800XP」は先月16日、ミシガン州バスで墜落した/NTSBワシントン（CNN）米国家運輸安全委員会（NTSB）はこのほど、ミシガン州で先月発生したビジネスジェットの墜落事故を巡る暫定報告書を公表し、操縦士らが機体修理後、テストパイロットを待たずに自ら試験飛行を行ったところ、ランシング近郊の雑木林に墜落したとの見解を示した。メキシコで機体登録されている「レイセオン・ホーカー800XP」は先月16日、ミ