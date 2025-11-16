NHKの夜ドラ『ひらやすみ』(総合 毎週月〜木曜22:45〜)のイベント「夜ドラひらやすみを一緒に見ようの会」が16日、東京・杉並区役所で開催され、野口ヒデキ役の吉村界人、横山あかり役の光嶌なづなが登壇。吉村は、原作とぴったりという声に「本意というか、不本意というか……」と笑った。「夜ドラひらやすみを一緒に見ようの会」に出席した吉村界人真造圭伍氏による漫画『ひらやすみ』を原作とするこのドラマは、阿佐ヶ谷の平屋