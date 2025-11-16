【その他の画像・動画等を元記事で観る】逢田梨香子のアーティストデビュー5周年を記念したライブ、RIKAKO AIDA LIVE 2025「Decorate My Stage」のBlu-ray発売を記念した、 『RIKAKO AIDA LIVE 2025「Decorate My Stage」スタンディング応援上映会』の詳細が決定した。逢田梨香子は、『ラブライブ！サンシャイン!!』の桜内梨子役で声優デビューし、スクールアイドルグループAqoursとして活動。声優のほか、写真集も発売するなど多