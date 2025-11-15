【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年4月放送予定のTVアニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」のオープニング主題歌・エンディング主題歌アーティストが決定した。オープニング主題歌は実力派シンガー「花耶」が歌唱し、楽曲タイトルは「Flare of Soul」、エンディング主題歌はメディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」から生まれたスペシャルユニット「ウタヒメドリーム オールスターズ」が