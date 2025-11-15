【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティスト田村ゆかりの新曲「カメリア」が、2026年1月からTBS系28局・BS11にて放送開始されるTVアニメ『エリスの聖杯』EDテーマに決定した。原作はシリーズ累計1２0万部を突破する大ヒット令嬢サスペンス・ファンタジー。誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢コニーは、婚約者の浮気相手の策略に嵌められてしまい窮地に立たされていた。断罪が行われようとする最中、コニーは助けを求