【雪の前は】木枯らし吹き荒れ、どんどん寒く １８日（火）にかけて、今の時季としては強い寒気が流れ込む見込みです。 上位１５００ｍで、北日本で「‐１２℃以下」、東日本で「‐６℃以下」、九州でも「０℃以下」の寒気が流れ込む見込みです。 気象庁では「北日本を中心に降雪量が多くなり、東⽇本や⻄⽇本の⼭沿いでも積雪となる可能性がある。」と、注意を呼びかけています。 を画像で掲載して