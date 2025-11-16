新築vs中古、どちらを選ぶべき？ 23区以外は中古に軍配 マンション購入の際、多くの人を悩ませる「新築と中古、どちらを購入しよう」という問題。また、今は中古マンションの平均価格が上昇しているというデータもあり、「新築のほうが良いのでは？」と思うかもしれません。 しかし、私の結論としては「東京23区内はどちらもおすすめ、それ以外のエリアは中古のほうがお買い得」です。 理由としては、現在出ている中古マ