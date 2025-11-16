17日(月)の最高気温は東北から九州では20℃前後まで上がる所が多いでしょう。ただ、北から次第に寒気が流れ込み、夜は北または西よりの風が冷たく感じられそうです。18日(火)からは今季一番の寒気が流れ込み、冬本番のような寒さになるでしょう。ダウンジャケットや冬のコートが活躍しそうです。今日16日日中は過ごしやすい陽気今日16日の朝は、北海道から北陸を中心に所々で今季一番の冷え込みとなりました。最低気温は函館市で