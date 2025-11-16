◇侍ジャパンシリーズ2025 韓国-日本(16日、東京ドーム)前夜に行われた韓国代表との初戦では「11-4」と快勝を収めた侍ジャパン。2戦目のスタメンを発表しました。野手は前日のスタメンから4選手を入れ替え。村林一輝選手、石上泰輝選手、五十幡亮汰選手が起用され、前日代打で勝ち越し3ランを放った岸田行倫選手が「6番・キャッチャー」に入りました。ルーキーながら3打数2安打2打点を記録した西川史礁選手は5番起用。森下翔太選手