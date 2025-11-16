「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（１６日、徳山）初日メインの１２Ｒ「クラウンドリーム」は、地元の白井英治（山口）がインから逃げ切って快勝した。初日の連勝者はいなかった。直前のＧ１・まるがめ周年を優勝し、今節もＶ有力候補の一人である峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝は３、４号艇で３、３着としっかりと着をまとめた。２日目はＷドリーム第２弾となる「すなっちドリーム」をメインに行われる。その峰が１号艇か