全国のセブンイレブンの店舗やネットサービス「セブンミール」で、クリスマスケーキの予約受付が始まっています。定番ケーキからコラボやキャラクター系、監修ケーキなど多彩なラインアップ。今回は、特におすすめの3つを紹介します。数量限定商品もあるため、早めの予約が安心です。毎年予約しちゃう大好きなケーキ●クリスマスかまくら（3218円）長年クリスマスに提供されている定番ケーキ。スポンジとババロア、いちご、果肉入