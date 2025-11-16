「大相撲九州場所・８日目」（１６日、福岡国際センター）横綱大の里は玉鷲を下し、初日から無傷の８連勝。全勝ターンとなった。玉鷲の圧力に土俵際まで追い込まれたが、最後は左足一本残しながらのはたき込みで勝ち越しを決めた。関脇安青錦は王鵬の突っ張りに耐え、粘り強く攻めきって１敗を守った。１敗もただ１人となった。ここまで１敗だった前頭十二枚目藤ノ川は友風にはたき込みで敗れ２敗に後退。義ノ富士も若元春