岡山県瀬戸内市の「日本一のだがし売場」でお菓子のキャラクターたちが大集合するイベントが開かれ、会場は子どもたちの笑顔に包まれました。 【写真を見る】「日本一のだがし売場」に人気のお菓子キャラクターが大集合子どもたちが大喜び【岡山】 「がんばって、だーくん」 よちよち歩きで登場したのは、店が「日本一のだがし売場」という名前になって10年になるのを記念して誕生した「だーくん」で