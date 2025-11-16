薙刀や剣などを使った様々な流派が一堂に会する「岡山古武道祭」が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】岡山武道館で「岡山古武道祭」日本の伝統的な古武道の技を200人が披露【岡山】 古武道は、武術から発展した日本の伝統的な武道の総称です。「岡山古武道祭」は、受け継がれてきた技を継承しようと、剣道や空手のほか、様々な武道の演武を披露する場として毎年開かれています。流派や団体の垣根を超え、年齢や段位に