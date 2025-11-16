南魚沼市の住宅の敷地でクマが木の上に居座り、市が緊急銃猟を実施して捕獲し、駆除しました。 市や警察によりますときょう午前10時半ごろ南魚沼市大木六で「クマ1頭が柿の木に登って柿を食べているのを見た」と通報がありました。 警察が現場に駆け付けたところ体長50センチほどのクマ1頭が住宅の敷地にある柿の木の上にいることが確認され、周辺の住民に警戒を呼びかけました。 その後、クマは50mほど離れた別の住宅の敷