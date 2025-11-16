キム・へソン内野手は、韓国プロ野球・キウムからポスティングシステムを利用してドジャースに加入。メジャー1年目の2025年は71試合に出場し、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録。内外野をこなすユーティリティプレーヤーとして起用され、走塁面でもそのポテンシャルを発揮した。地元メディア『ドジャース・ネーション』は、メジャー初年度を終えた26歳の韓国選手のコメン