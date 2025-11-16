JFL（日本フットボールリーグ）第29節が16日に行われ、レイラック滋賀が2位を確定させた。レイラック滋賀は16日、JFL第29節でブリオベッカ浦安・市川と対戦。試合は一度逆転を許す展開となったが、82分にDF鍋田純志が貴重な同点ゴールを挙げ、2−2でタイムアップ。同時刻開催だった3位ラインメール青森が敗れ、最終節を前に、勝ち点差が「6」となったため、レイラック滋賀の2位が確定した。また、23日に行われる最終節横河武