わたしにとっては、2年ぶりの『紅白』です。デビュー前からずっと夢見ていた舞台ですから、いつかまた……という思いは気持ちの片隅にありました。でも、勝手にやめて、勝手に戻って来た歌の世界ですから、 “もう一度『紅白』のステージに立ちたい” と口にするのは不遜です。傲慢です。わがまますぎます。願ってはいても言っちゃいけないことだし、口が裂けても言えません。ーーもう一度、歌いたいです。歌わせてくださ