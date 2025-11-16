秋晴れとなった16日 弥彦村の紅葉の名所がにぎわいを見せました。 弥彦公園のもみじ谷では約1000本植えられているというもみじなどが鮮やかに色づき、見ごろを迎えています。 16日は多くの家族連れなどが訪れ、人気スポットの観月橋などで写真を撮る人の姿が見られました。 ■訪れた人 「初めて来ました。一番いい時に来たなと思っている」 ■訪れた人 「思ったよりすごくよかった。きれいだった。」 弥彦観光協会に